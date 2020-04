Nationale Bank zet Ageas onder druk

De Nationale Bank van België drong er dinsdag bij de Belgische verzekeraars en herverzekeraars op aan dat ze alle geplande dividenduitkeringen en plannen om eigen aandelen in te kopen het best tijdelijk opschorten zolang de coronacrisis aanhoudt.

Ondanks de turbulentie op de beurzen zitten de Belgische verzekeraars in een sterke positie. De solvabiliteit van de sector blijft op een goed niveau, zegt de Nationale Bank. Maar niemand kan inschatten welke impact de coronacrisis op lange termijn zal hebben op de wereldeconomie. Daarom kunnen de verzekeraars nu maar beter de vinger op de knip houden, is de boodschap.

Europese aanmaning

De mededeling van de Nationale Bank komt niet bepaald uit de lucht gevallen. Vorige week had EIOPA, de Europese toezichthouder voor de verzekeraars, er bij de sector al op aangedrongen geen dividenden uit te keren . Daarmee volgde EIOPA het voorbeeld van de Europese Centrale Bank, die eerder de banken van de eurozone ertoe had aangezet hun cash op zak te houden zolang de coronacrisis aanhoudt.

Meerdere grote verzekeraars volgden het advies van de Europese toezichthouder. De Franse verzekeringsreus AXA kondigde vrijdag aan zijn algemene vergadering naar een later tijdstip te verschuiven om zijn dividendbeleid te kunnen herzien. Ook de Nederlandse NN Group kondigde maandag aan - voorlopig – geen coupon uit te keren aan haar aandeelhouders.

Maar Ageas , de holding boven AG Insurance, hield de boot af en zei te wachten op een besluit van de nationale toezichthouders. Nu de Nationale Bank een niet mis te verstane aanmaning heeft gestuurd, lijkt de kans gering dat Ageas zijn bestaande dividendbeleid onveranderd laat. Begin februari had de groep nog aangekondigd dat ze zowat de helft van haar nettowinst over 2019 - zo’n 490 miljoen euro - als dividend zou uitkeren. In een eerste reactie op de mededeling van de Nationale Bank zegt Ageas te bekijken wat het zal doen.