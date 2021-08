Natuurgeweld kostte verzekeraars dit jaar al 34 miljard euro

Volgens de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re hebben winterstormen, bosbranden en overstromingen verzekeraars wereldwijd 34 miljard euro gekost over de eerste jaarhelft. Door de klimaatverandering en de snelle verstedelijking zal dat soort risico's verder toenemen, waarschuwt de groep.

Met 34 miljard euro aan verzekerde schade door natuurrampen is de eerste jaarhelft van 2021 de duurste in tien jaar geworden voor 's werelds verzekeraars, meldt Swiss Re in een rapport. In 2011 liep de factuur op tot 88,5 miljard euro na grote aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland.

Ditmaal is de fors opgelopen schade te wijten aan een lange reeks natuurrampen die volgens Swiss Re grotendeels gelinkt zijn aan de klimaatverandering. Zo werden de Verenigde Staten getroffen door een zware winterstorm die bijna 13 miljard euro aan verzekerde schade veroorzaakte.

Het groeiende aantal 'secundaire gevaren' komt voort uit de steeds snellere verstedelijking van de wereld en de klimaatverandering, geeft Swiss Re mee.

Maar ook andere 'secundaire gevaren' - de term die verzekeraars hanteren om andere natuurrisico's te omschrijven dan grote rampen zoals een aardbeving - waren de voorbije maanden in opmars.

Het gaat dan om extreme hittegolven, grote bosbranden of meer onvoorspelbare stormen en regenbuien. Het groeiende aantal 'secundaire gevaren' komt voort uit de steeds snellere verstedelijking van de wereld en de klimaatverandering, geeft Swiss Re nog mee.

Kostenplaatje wordt groter

De totale schade die natuurrampen in de eerste helft van 2021 veroorzaakt hebben, ligt natuurlijk nog een pak hoger als je ook de onverzekerde schadegevallen meerekent. Volgens Swiss Re staat de teller dit jaar dan op 65,6 miljard euro.

3,8 miljard verzekerde schade De overstromingen in België, Duitsland en Nederland en de tornado's in Tsjechië hebben volgens Swiss Re 3,8 miljard euro aan schade veroorzaakt.

Maar volgens Swiss Re zal dat bedrag de komende maanden nog oplopen, want eigenlijk geven de cijfers over de eerste zes maanden geen ideaal beeld over hoeveel de totale schade over het hele jaar zal bedragen. De grootste schadegevallen worden in het derde kwartaal vastgesteld, onder meer omdat het orkaanseizoen dan begint.