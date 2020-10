Nederlands fonds maakt Vlamingen warm voor Afrikaanse business

Whereismytransport is een bedrijfje uit de portfolio van Goodwell Investments dat met data en route-informatie ervoor zorgt dat mensen in Afrika efficiënter, sneller en zo ook goedkoper kunnen reizen.

Het Nederlandse Goodwell Investments richt in België een fonds op van 10 miljoen euro, dat investeert in lokale, kleinschalige economieprojecten en bedrijven in Afrika.

Goodwell heeft met vier deelfondsen intussen al voor 150 miljoen euro investeringen in portefeuille. Nu wil het met het vierde fonds Umunthu de Belgische investeerder verleiden tot een alternatieve participatie in kleinschalige en lokale Afrikaanse bedrijven.

Wij investeren in ondernemers die de lokale situatie het best kennen. Berg De Bleecker Fondsmanager Goodwell

De middelen van het fonds gaan naar kleinschalige zaken die financiële producten en diensten, maar ook energie, voedsel en e-commerce aanbieden. 'Dat lijkt een evidentie in het Westen', zegt Berg De Bleecker, de Belgische fondsmanager van Goodwell. 'Maar in Afrika, dat stilaan uit de ergste armoede klautert en de koopkracht ziet toenemen, is een enorme nood aan kwalitatieve en betaalbare producten en diensten. Wij investeren in ondernemers die de lokale situatie het best kennen en die de producten leveren waar mensen in de laagste inkomensklassen het grootste deel van hun lage inkomen aan uitgeven.'

2.000 jobs

Goodwell Investments, dat in 2004 werd opgericht door de geëngageerde Nederlander Wim van de Beek, begon in 2007 met een eerste fonds in India. In 2011 verlegde het met een derde fonds de focus naar Afrika. Umunthu, het vierde fonds dat 100 miljoen euro wil verzamelen waarvan dus 10 miljoen euro bij Belgen, haalde al 60 miljoen euro binnen. 30 miljoen daarvan is geïnvesteerd in 16 bedrijven. Op kruissnelheid moeten dat er 25 zijn, goed voor 2.000 directe jobs en 22 miljoen eindklanten.

Projecten waar Umunthu al in investeert zijn Paga, een mobiele betaalservice uit Nigeria die ook doordringt op andere continenten, en Copia, dat gezien wordt als het 'Afrikaanse Amazon' in wording. East Africa Fruits is een bedrijf dat landbouwers en grote b2b-klanten (cateraars, supermarkten) samenbrengt. In totaal heeft Goodwell Investments met zijn vier fondsen al geïnvesteerd in 35 bedrijven met 32.500 werknemers en een totale omzet van twee miljard euro.

Hoge return

De focus op ontwikkelingslanden betekent niet dat de return van de Goodwell-fondsen moet onderdoen voor reguliere investeringsfondsen. 'We zijn net als een gewoon private-equityfonds', zegt De Bleecker. 'We streven een rendement na van 15 procent dat we met het tweede fonds in India en het derde fonds in Afrika hebben gehaald.'