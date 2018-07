Nederlandse beurshandelaar stort zich op cryptomunten

Op zich is het niet verwonderlijk dat Flow Traders zijn wagonnetje hangt aan de opmars van cryptomunten . De wilde prijsschommelingen van bitcoin en consoorten maakt deze munten lucratief voor een tussenpersoon als Flow Traders, die de handel verzorgt in allerlei financiële activa. Hoe groter de schommelingen, hoe groter de marges die het beursgenoteerde Flow Traders kan verdienen, terwijl ook de handelsvolumes zouden moeten toenemen.

Flow Traders was al actief in cryptomunten, maar schakelt nu een stevig tandje bij. Zo verhandelt het voortaan genoteerde indexfondsen die de koersen van cryptomunten schaduwen. De focus ligt daarbij op de munten bitcoin en ether . Zulke indexfondsen maken het makkelijker en goedkoper om in cryptomunten te investeren.

Misbruik

De Nederlandse beurswaakhond AFM ziet het met lede ogen aan. 'We raden activiteiten in cryptomunten af. Door hun nieuwheid en anonimiteit zijn ze erg kwetsbaar voor misbruik,' stelt de waakhond.

Dennis Dijkstra, co-CEO van Flow Traders, is niet onder de indruk. 'Mensen onderschatten crypto. Het is een grote markt die heel binnenkort gereguleerd zal zijn', zegt hij tegenover nieuwsbureau Bloomberg. Bij Flow Traders handelen intussen al een vijftal mensen in cryptomunten. Zij moesten daarvoor wel nieuwe manieren vinden om die handel in te dekken.