Nederlandse verzekeraars krikken dividenden op

Terwijl de Belgische verzekeraar Ageas woensdag iets lager dan verwachte halfjaarcijfers publiceerde, konden belangrijke Nederlandse sectorgenoten als NN Group en Aegon donderdag uitpakken met opvallend sterke resultaten. De beleggers reageerden enthousiast.

NN Group , in ons land vooral bekend als de verzekeringspartner van ING België, slaagde er in de eerste zes maanden van het jaar zelfs in om zijn winst meer dan te verdubbelen.

De verzekeraar met hoofdzetel in Den Haag pakte donderdagochtend uit met een halfjaarwinst van netto 1,4 miljard euro terwijl het bedrijf in dezelfde periode een jaar eerder nog een nettowinst van 587 miljoen euro had geboekt.

Dat sterke halfjaarrapport was volgens topman David Knibbe onder meer te danken aan een opvallend sterke verkoop in Europa en in Japan. Niet alleen het economische herstel en een grotere focus op de onlinedistributie hebben ertoe geleid dat NN meer polissen kon verdelen. Door de pandemie zijn mensen ook veel vaker beginnen te controleren of ze voor bepaalde risico's al dan niet zijn verzekerd, wat tot hogere verkoopcijfers leidde.

Impact overstromingen

Voor de schadetak was het vooral uitkijken naar de impact van de overstromingen in Duitsland en België. Die zullen het komende kwartaal de cijfers met zo'n 70 procent drukken, klonk het.

Ondanks die tegenvaller zegt NN Group zijn aandeelhouders een interim-dividend van bruto 0,93 euro per aandeel te zullen uitkeren. Dat nieuws hielp het aandeel donderdag bijna 3 procent hoger.

Toch viel die mooie koerssprong wat bleekjes uit in vergelijking met de beleggerseuforie die sectorgenoot Aegon te beurt viel. De verzekeraar werd op de beurs beloond met een koerswinst van bijna 7 procent omdat hij het met een tweedekwartaalwinst van 849 miljoen euro veel beter had gepresteerd dan de analisten hadden verwacht.