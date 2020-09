Neobanken goed voor helft van investeringen in Europese fintechsector

Er is in 2020 fors minder geïnvesteerd in Europese fintechbedrijven dan vorig jaar. N26, Revolut, Klarna, Starling Bank en Qonto waren in het eerste halfjaar betrokken bij liefst vijf van de grootste tien deals.

Het totale aantal investeringsgeld kwam in het eerste halfjaar uit op 4,6 miljard dollar (3,9 miljoen euro). Dat is niet eens 10 procent in dezelfde periode vorig jaar. Toen haalden jonge bedrijven die hun geld volledig verdienen met technologie 61,9 miljard dollar op.

Die bedrijven sloten in totaal 391 transacties, ongeveer twee derde minder dan in 2019. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG naar de fintechindustrie in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Door het vertroebelde groeiperspectief houden investeerders de hand op de knip. Toon Vanagt, de oprichter van brancheorganisatie FinTech België, heeft daar twee verklaringen voor. 'Er is vertraging in de markt, vanwege onder meer PSD2', zegt Vanagt, die met data.be ook techondernemer is.

PSD2 is de Europese richtlijn voor betaaldiensten, die zo'n anderhalf jaar geleden werd geïntroduceerd. 'Dat had een gamechanger moeten zijn, maar laat te lang op zich wachten. De technische normen worden nog niet door iedereen gerespecteerd', zegt Vanagt. Dat houdt volgens hem de groei in de fintechsector tegen.

Minder fusies en overnames

Daarnaast heeft Covid-19 de wereldwijde markt van fusies en overnames doen afkoelen. Kleine fintech'ers kregen minder geld toebedeeld, ook als ze een goed verdienmodel hebben, stelt KPMG. Neobanken daarentegen deden goede zaken en sleepten de helft van de topdeals binnen.

Het Berlijnse N26 haalde in een keer 570 miljoen dollar op, gevolgd door Revolut uit het Verenigde Koninkrijk (500 miljoen dollar) en het Zweedse Klarna dat 200 miljoen dollar binnenhengelde. Met het groeikapitaal willen N26 en Revolut Klarna achterna, dat al de sprong naar de Verenigde Staten waagde.

België

De Europese lijst wordt gedomineerd door Britse en Duitse spelers, maar kent geen Belgische partij. Vanagt noemt het ontbreken van een ecosysteem als voornaamste oorzaak. Daarin komen doorgaans enkele dingen samen: een juridisch raamwerk, financieringsmogelijkheden en nieuwe toepassingen.

'Maar het is ook een kwestie van geluk en timing', zegt hij. 'In België hadden veel traditonele banken koudwatervrees voor nieuwe toepassingen. Toen bleek dat gebruikers ze goed onthaalden, zijn banken zelf aan de slag gegaan en hebben ze een inhaalbeweging ingezet.'

Een recent voorbeeld is KBC, dat een tegenhanger van de start-up Cake op de markt bracht. Daarmee creëerde de bank zelf een app die rekeningen van verschillende banken in een app bundelt. Ibanity, een andere fintechonderneming, werd drie jaar geleden juist door het gevestigde Isabel Group ingelijfd.

De aanwezigheid van fintechs heeft de innovatie in bankenland aangewakkerd, stelt Vanagt. 'Banken zitten niet te wachten tot ze worden ingehaald, ze gaan liever in het offensief. Maar de vraag blijft: voor welke financiële diensten ga je een beroep doen op een grootbank en waarvoor gebruik je een nicheapp van een fintechspeler?'

Consolidatie

In het KPMG-rapport is de conclusie eenduidig. Fintechinvesteerders zijn de komende tijd alleen gefocust op grote deals. 'Sommige kleine partijen hebben niet de middelen om deze crisis te overleven', staat in het rapport. KPMG verwacht meer consolidatie in de markt.