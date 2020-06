Nethys-verzekeraar Intégrale moet geld bijtanken

Intégrale, de verzekeringsdochter van de Luikse intercommunale Enodia/Nethys, moet onder druk van de Nationale Bank kapitaal ophalen voor ze zich in de etalage plaatst.

De omstreden Luikse intercommunale Enodia/Nethys besliste in haar nieuwe strategische vijfjarenplan onlangs zijn verzekeringsdochter Integrale van de hand te doen. Maar de verzekeraar, gespecialiseerd in groepsverzekeringen en pensioenplannen, heeft het niet gemakkelijk door de coronacrisis.

De solvabiliteitsratio, die aangeeft hoeveel eigen vermogen een verzekeraar aanhoudt in verhouding tot zijn uitstaande verplichtingen, daalde onder de minimumgrens van 100 procent. Onder meer omdat die situatie een eventuele verkoop kan bemoeilijken, stuurde de Nationale Bank aan op een kapitaalverhoging bij Integrale.

De verzekeraar tankt 85 miljoen euro bij. Dat geld komt niet alleen van Nethys, dat met een belang van 71 procent de grootste aandeelhouder is. Ook de Franse verzekeraar Apicil Prévoyane en de Belgische levensverzekeraar Patronale Life nemen deel aan de kapitaalronde.

Het is niet de eerste keer dat Integrale geld bijtankt onder druk van de toezichthouder. In 2018 zag Nethys zich verplicht belangen in de energie-intercommunales Publi-T en Publigaz van de hand te doen om kapitaal voor Integrale vrij te maken.