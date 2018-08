Nettowinst Keyware smelt weg door overname

De omzet van het betaalkaartenbedrijf Keyware stijgt in het eerste halfjaar met 8 procent, maar de overname van Magellan blijft fors wegen op de nettowinst.

Sinds enige tijd noemt Keyware zich liever een fintechspecialist. Dat heeft te maken met de overname van het Franse Magellan , gespecialiseerd in betaalsoftware en tokens en EasyOrder, een app om bestellingen te plaatsen bij lokale handelaars. Zo wil Keyware evolueren van een servicebedrijf naar een softwareontwikkelaar.

Het is dankzij dat nieuwe segment 'software' dat Keyware groei kan optekenen. De klassieke verhuur van betaalterminals kwijnt intussen verder weg: de omzet daalde daar van 4,5 miljoen naar 4 miljoen euro (-11%). In het tweede kwartaal kon de daling wel gestopt worden, wat volgens Keyware zou duiden op een 'kering in de trend'. Door de opkomst van e-commerce zijn er weliswaar steeds minder handelaars die een betaalterminal nodig hebben.