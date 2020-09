Nieuwe hr-app maakt voorschot op lonen mogelijk

De app is volgens Partena Professional een revolutie in de wereld van de payroll.

Het hr-bedrijf Partena Professional lanceert een app waarmee werknemers flexibeler hun loon kunnen laten uitbetalen.

Met Payabl', een nieuwe applicatie van Partena Professional, bepalen werknemers zelf wanneer ze hun loon krijgen. Via de app kunnen ze voorschotten vragen op het loon dat ze op dat moment al verdiend hebben. Het systeem berekent dat op basis van de geleverde prestaties. 'Arbeiders zijn al vertrouwd met het systeem van voorschotten, maar voor bedienden is dit totaal nieuw', zegt Jonas Pollet, innovatiemanager bij Partena Professional. 'Een revolutie in de wereld van de payroll en een primeur in België.'

Payabl' speelt volgens Pollet in op de trend van individualisering. 'De groeiende behoefte aan flexibiliteit voor werknemers is een grote uitdaging voor hr-teams. Flexibele verloning maakt daar ontegensprekelijk deel van uit. Meer dan een op de tien Belgen met een baan wordt geconfronteerd met financiële problemen. Payabl' geeft werknemers zelf de verantwoordelijkheid over hun loon, ook voor bedrijven die geen klant zijn bij Partena Professional.'

Risico

Is dat geen risico, omdat de app aanzet tot sneller en meer geld uitgeven? 'Het is natuurlijk niet de bedoeling mensen in de problemen te steken. We willen een cultuur van vertrouwen creëren, maar de beslissing over een eventueel voorschot ligt volledig bij de werkgevers', zegt Pollet. Toch voorziet het bedrijf een paar 'buffers' om veiligheid in te bouwen. 'We raden onze klanten aan een vast dagbedrag te bepalen. En de beschikbaarheid van de tool ligt in handen van de werkgevers, zij beslissen wanneer hun personeel zo'n aanvraag kunnen indienen. Die moet dan ook nog worden gevalideerd.'

70 klanten Partena Professional rekent in het eerste jaar op 70 bedrijven als klant om Payabl' break-even te laten draaien.

Pollet benadrukt ook dat werknemers alleen het geld kunnen krijgen dat ze al effectief verdiend hebben. 'Dat maakt van Payabl' een waardig alternatief voor kredietkaarten. Het idee ontstond naar aanleiding van de tendens van de microkredieten die steeds populairder worden in de Verenigde Staten, waar mensen een kortetermijnlening aangaan voor een paar honderd dollar, maar daar wel 13 procent interest op betalen.'