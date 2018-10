Nieuwe juridische kopzorgen voor Ageas en ABN AMRO

Nog geen drie maanden nadat Ageas de grootste schadeclaim uit haar geschiedenis bereikte, wordt de groep alweer opgeschrikt door een van de spoken uit haar Fortis-verleden.

Wie dacht dat met de Fortis-schikking van Ageas met enkele belangenorganisaties alle juridische perikelen van de verzekeraar van de baan waren, moet zijn mening herzien.

Dit keer ligt Ageas onder vuur voor een van de ingewikkelde schuldinstrumenten die zijn voorganger Fortis in 2007 uitgaf om de overname van het Nederlandse ABN AMRO te kunnen betalen. Die overname draaide zoals bekend uit op een dramatische mislukking.

Maar tien jaar later moet Ageas zich als wettelijke erfgenaam van Fortis nog steeds in de rechtbank verdedigen in een zaak die drie grote beleggers startten rond die complexe effecten. Ook BNP Paribas Fortis en ABN AMRO - de erfgenamen van Fortis Bank en Fortis Bank Nederland, die mee de betrokken effecten uitgaven - worden geviseerd.

Megadeal

Het voorwerp van het geschil zijn de Mandatory Convertible Securities, afgekort MCS. Dat zijn obligaties die verplicht moeten worden omgezet in aandelen. De betrokken MCS'en kwamen in 2007 op de markt toen Fortis Bank Nederland een obligatielening van 2 miljard euro uitgaf om de mega-overname van ABN AMRO door Fortis mee te financieren.

Volgens de oorspronkelijke afspraak moesten de obligaties op 7 december 2010 - tegen een vooraf bepaalde prijs - omgezet worden in aandelen Fortis, de voorganger van Ageas. De obligatiehouders zouden op die manier kunnen profiteren van de groei van Fortis na de overname van ABN AMRO. Maar ze zagen hun belegging verwateren toen Fortis in september 2008 slagzij maakte en de voormalige bank-verzekeraar werd opgesplitst.

Afwijzing

Voor en na de val van Fortis kochten enkele Amerikaanse fondsen (QVT, Quintessence en MCS Holding) bijna driekwart van de MCS-obligaties op voor enkele honderden miljoenen euro. De investeerders wisten dat ze met de betrokken effecten uitzicht hadden op een voorwaardelijke coupon van 8,75 procent per jaar, berekend op de nominale waarde van de obligatielening (2 miljard euro). Ze wisten ook dat de MCS-obligaties op 7 december 2010 gingen omgezet worden in aandelen Ageas. Maar ze hadden geen interesse in de aandelen, die toen onder 2 euro noteerden.

In november 2010 beslisten ze unaniem op een algemene vergadering van obligatiehouders om de datum van de conversie van de MCS-obligaties met 20 jaar te verschuiven tot eind 2030. Zo zouden ze ook de coupon van 8,75 procent per jaar kunnen innen tot 7 december 2030.

Desondanks werden de MCS-obligaties eind 2010 - en tegen slechts 10 procent van de emissieprijs - omgezet in aandelen Ageas. Dat schoot de drie betrokken beleggers in het verkeerde keelgat. Ze trokken naar de rechtbank van Koophandel van Brussel om de omzetting te vernietigen of eisten als alternatief een voorlopige schadevergoeding. De rechtbank wees hun eis evenwel af. Ageas en ABN AMRO ontsnapten zo aan schadeclaim van 1,75 miljard euro.

Tegenaanval

De drie investeerders gaan nu evenwel in de tegenaanval. Ze eisen nog steeds de vernietiging van de conversie van de MCS-obligaties in Ageas-aandelen van 7 december 2010. Volgens hen stemde de algemene vergadering van obligatiehouders van november 2010 op een geldige manier over de verlenging van de termijn voor de omzetting van de effecten tot 2030.

De pleidooien over de zaak beginnen donderdag voor het hof van beroep van Brussel. Ze eisen een voorlopige schadevergoeding van 350 miljoen euro en de aanstelling van een expert. Als de drie fondsen gelijk krijgen, zullen ze weer aanspraak kunnen maken op de jaarlijkse coupon van 8,75 procent.

Maar wie moet dat betalen? Ageas trof in 2012 een schikking met ABN AMRO en met de Nederlandse staat die een einde maakt aan alle nog lopende rechtszaken tussen de drie partijen over de afsplitsing van de Nederlandse Fortis-onderdelen op 3 oktober 2008. Of de verplichtingen rond de MCS-obligaties daar ook onder vallen en door ABN AMRO overgenomen zijn, is onduidelijk.

Biermiljardair

Met die zaak is de juridische kous nog niet af voor Ageas. Een kleine minderheid van aandeelhouders sloot zich niet aan bij de recente Fortis-schikking. Daar zijn bekende namen bij zoals de biermagnaat Alexandre Van Damme en partijen die bijgestaan worden door de bekende advocaat Mischaël Modrikamen.