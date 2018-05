Nog een verzekeraar kiest België als uitvalsbasis na brexit

The Navigators Group was na de brexit en het waarschijnlijke vertrek van de Britten uit de Europese eenheidsmarkt op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis in de Europese Unie. De op Nasdaq genoteerde groep kocht daartoe eind vorig jaar de Antwerpse verzekeringstandem BDM-Asco, die in handen waren van de holdings Ackermans & van Haaren en Sipef .