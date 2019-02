Noodweer richtte voor 247 miljoen euro schade aan in 2018

'Normaal jaar'

Toch baart deze stijging de verzekeraars geen zorgen. 'Voor natuurrampen was 2017 een uitzonderlijk gunstig jaar, terwijl 2018 een normaal jaar was. De allereerste week van het jaar hadden we een aantal felle stormen en in mei hebben we ook een aantal overstromingen gehad. Dus op dat vlak is het iets minder goed dan 2017', zegt Hans De Cuyper, voorzitter van Assuralia en CEO van AG Insurance.