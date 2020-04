Nu ook verzekeraars onder druk om geen dividend uit te betalen

Na de heisa over de bankdividenden worden nu ook de Europese verzekeraars aangemaand om geen cash naar hun aandeelhouders te laten vloeien zolang de coronacrisis aanhoudt. Ageas, de groep boven de grootste verzekeraar van België, lijkt zich voorlopig niet te haasten om gehoor te geven aan die oproep.

EIOPA, de Europese toezichthouder boven de verzekeraars en de pen­sioenfondsen, riep de sector donderdagavond op best geen dividenden uit te keren of eigen aandelen in te kopen zolang de coronacrisis duurt. Daarbij hanteert de toezichthouder dezelfde redenering als de Europese Centrale Bank, die een week geleden de Europese banken had aangespoord de vinger op de knip te houden. Het is beter je geld aan het werk te zetten om buffers aan te sterken en klanten te ondersteunen dan het uit te keren aan de aandeelhouders.

Officieel geldt de oproep van EIOPA niet als een verplichting, maar beleggers voelden de bui vrijdag wel hangen. Zowat alle verzekerings­aandelen kregen aanvankelijk rake klappen op de Europese beurzen, al namen de verliezen in de loop van de dag af.

Ageas wacht af

Hoewel de druk op de sector steeds groter wordt, lijkt niet iedereen gehaast om terug te komen op eerdere beslissingen over het dividend. Ageas heeft nog niet beslist gevolg te geven aan de oproep van de Europese verzekeringswaakhond. Bij de publicatie van de jaarcijfers in februari had de moedergroep van AG Insurance beloofd de helft van haar nettowinst over 2019 - bijna 490 miljoen euro - uit te keren als dividend. Tegelijk heeft ze ook een aandeleninkoopprogramma lopen om de koers te stutten. ‘We wachten af’, reageerde een woordvoerder. ‘De beslissing of verzekeraars al dan niet een dividend mogen uitkeren ligt bij de nationale toezichthouders.’ De Nationale Bank heeft nog niet over de kwestie gecommuniceerd.

De Franse verzekeringsreus AXA kondigde vrijdagnamiddag wel aan dat hij na de oproep van EIOPA zijn algemene aandeelhoudersvergadering verschuift van eind april naar eind juni. Dat geeft de groep de mogelijkheid om de kwestie te bespreken met de regulatoren in de landen waar AXA actief is. Die geven elk een andere invulling aan de oproep van de Europese verzekeringstoezichthouder, valt in de wandelgangen te horen. Of dat automatisch betekent dat de Belgische poot van AXA geen dividend doorsluist naar Parijs is niet duidelijk. ‘Daarover beslist de groep’, zei een woordvoerder van AXA België. Bij het Franse moederbedrijf bleek vrijdag niemand beschikbaar voor commentaar.

Algemene vergadering afwachten

Bij Ethias, waarvan werd verwacht dat het zijn aandeelhouders - de overheden - voor het eerst sinds de crisis weer een dividend zou uitkeren, viel vrijdag te horen dat de raad van bestuur daarover pas eind april een formele beslissing neemt. Die moet bevestigd worden door de algemene vergadering op 20 mei.

Maar wegens de aandeelhoudersstructuur van Ethias - de groep wordt gecontroleerd door de Vlaamse, federale en Waalse overheid en door EthiasCo, een vehikel waarin honderden steden en gemeenten vertegenwoordigd zijn - lijkt het weinig waarschijnlijk dat de verzekeraars iets zal uitkeren. Verwacht werd dat Ethias een dividend van 100 miljoen euro zou uitkeren.