Offensief tegen loonsverhoging ING-topman

De storm rond de forse loonsverhoging voor Hamers gaat niet liggen. De raad van bestuur van ING wil Hamers' beloning in een klap met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar.

'ING is geen koekjesfabriek, maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder', zei hij voor aanvang van een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel. Hoekstra zei los van de beoogde spoedwet die de Nederlandse GroenLinks-leider Jesse Klaver voorbereidt, te bekijken wat kan worden ondernomen 'om iets aan dit soort situaties te doen'.