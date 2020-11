Onbekend Nexi wordt gigant op Europese betaalmarkt

Met twee miljardendeals in anderhalve maand zet het Italiaanse betaalbedrijf Nexi nog eens dik in de verf hoe hip de Europese betaalbranche plots is geworden. De goudkoorts houdt allicht nog aan nu we met zijn allen - al dan niet gedwongen - meer online winkelen.

Nexi is vandaag allesbehalve een bekende naam. Maar Paolo Bertoluzzo, de CEO die het betaalbedrijf begin vorig jaar nog naar de beurs van Milaan bracht, is volop bezig om daar verandering in brengen.

Maandag pakte Bertoluzzo, in een vorig leven nog het nummer twee van de Britse telecomreus Vodafone, uit met het nieuws dat Nexi zijn Deense sectorgenoot Nets voor 7,8 miljard euro overneemt. Nauwelijks anderhalve maand eerder had het Milanese bedrijf al 4,6 miljard euro op tafel gelegd voor zijn landgenoot Sia.

12,4 miljard overnamedeals Het Italiaanse Nexi sloot in anderhalve maand voor 12,4 miljard euro aan overnamedeals in de Europese betaalindustrie.

Nexi, dat behalve voor het verwerken van betaaltransacties ook instaat voor het beheer van geldautomaten en de verkoop van betaalterminals, wordt door de twee miljardendeals plots een van de grootste leveranciers van betaaldiensten in Europa.

Goudkoorts

De twee overgenomen bedrijven samen zijn goed voor een omzet van 2,9 miljard euro en een brutobedrijfswinst van 1,5 miljard euro. En via Nets en SIA krijgt Nexi in enkele weken tijd toegang tot de Scandinavische markt en de snel groeiende Centraal-Europese en Duitstalige markten. In België is Nexi vooralsnog niet actief.

De Italiaanse deal zet de consolidatiegolf in de betaalindustrie nog eens volop in de verf. In maart vorig jaar betaalde het Amerikaanse FIS nog 38 miljard euro om het Britse Worldpay over te nemen. En eind vorige maand rondde Worldline , de Europese leider in betalings- en transactiediensten, nog de overname voor bijna 8 miljard euro van het Franse Ingenico af. Om de Europese goedkeuring voor die deal te krijgen moet Worldline trouwens een deel van zijn Belgische activiteiten afstoten.

De goudkoorts is opmerkelijk, want nog niet al te lang geleden golden betaalbedrijfjes als de wat saaie neefjes van de financiële sector. Dat komt deels door de aard van de business. Betaalverwerkers als Nexi of Worldline zijn veeleer een soort nutsbedrijven die het grotendeels achter de schermen mogelijk maken dat iedere elektronische betaling correct wordt verwerkt. Veel banken achtten de business niet sexy genoeg om beleggers te verleiden en stootten hun betaalactiviteiten af.

Cash uit de gratie

Maar intussen ziet het plaatje er helemaal anders uit. Klanten willen meer en meer elektronisch betalen, en de coronacrisis heeft die trend alleen maar versneld. Vandaag gebeurt meer dan de helft van de betalingen in Europese winkels nog in cash. Maar dat aantal zal razendsnel afnemen. Volgens de consultant McKinsey zal het aantal betalingen in cash dit jaar vijf keer zo snel dalen als in de jaren daarvoor.

Omdat het bedrijf voor zijn inkomsten veel meer afhankelijk is van betalingen aan terminals in klassieke winkels is Nexi kwetsbaarder voor lockdowns dan sectorgenoten als Adyen.

Mooie vooruitzichten dus, maar niet iedere betaalverwerker staat er even sterk voor. Bij het Nederlandse Adyen komt al 90 procent van de omzet uit onlinetransacties, bij Nexi is dat nog maar 10 procent. Omdat het bedrijf voor zijn inkomsten veel afhankelijker is van betalingen aan terminals in klassieke winkels, is het ook kwetsbaarder voor lockdowns. De groep zag haar omzet daardoor zelfs slinken in de eerste jaarhelft. Ook beleggers zijn zich daarvan bewust. Sinds begin dit jaar steeg Adyen 118 procent in waarde op de beurs van Amsterdam. Nexi moet het stellen met een winst van 16,9 procent.