Onderzoek pleit Wirecard vrij van grootschalige fraude

De beurskoers van Wirecard veert dinsdag tot 32 procent op in Frankfurt en beleeft zo zijn beste beursdag in meer dan tien jaar. Het onafhankelijke onderzoek door Rajah & Tann heeft geen betekenisvolle financiële problemen of fraude in Azië aan het licht gebracht, maakte Wirecard zelf bekend.

Het betaaltechnologiebedrijf stond de voorbije weken onder druk nadat Financial Times berichten over mogelijke fraude in Singapore had gepubliceerd.

De onderzoekers bevestigden in grote lijnen de recente stellingname door het bedrijf. Wirecard gaf eerder al toe dat er een aantal boekhoudkundige problemen waren in Singapore en dat sommige werknemers het niet zo nauw hadden genomen, maar benadrukte dat de sommen waar het om draaide niet significant waren voor een bedrijf met een jaaromzet van meer dan 2 miljard euro.

Ook Rajah & Tann zegt dat 'de verdachte transacties geen materiële impact hadden'. Bovendien vonden de onderzoekers geen bewijzen van corruptie of criminele activiteit door het Duitse hoofdkwartier in Aschheim. 'Er is mogelijk strafrechtelijke aansprakelijkheid toe te wijzen aan individuele, plaatselijke werknemers, volgens de lokale wetten.'

Het advocatenkantoor zet zo de top van Wirecard, met CEO Markus Braun, helemaal uit de wind.