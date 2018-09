Online bank MeDirect gaat hypotheekmarkt op

MeDirect maakte in ons land de voorbije jaren naam met hoge spaarrentes en een ruim gamma fondsen. De Belgische internetbank wil nu woonkredieten verschaffen in het buitenland.

MeDirect, in handen van de Maltese Mediterranean Bank, besliste vorig jaar in alle stilte dat het voortaan ook hypotheken wil aanbieden. 'Hoe we dat concreet gaan aanpakken, zijn we nog aan het voorbereiden', reageert een woordvoerder. Wanneer de eerste MeDirect-woonkredieten verschijnen, staat nog niet vast.

Wel al duidelijk is dat MeDirect zijn pijlen niet richt op Belgische huiseigenaars, wellicht een geruststelling voor directe concurrenten als Keytrade en Hello Bank, die vandaag wel online woonkredieten aanbieden in ons land. 'We gaan dat niet doen, onder meer vanwege de scherpe concurrentie. We gaan ons toeleggen op een van de buurlanden.'

Nieuwe inkomsten

MeDirect, intussen al vijf jaar actief in ons land, wil met het initiatief nieuwe inkomsten aanboren. Niet dat de online bank niet groeit. MeDirect telt zo’n 30.000 klanten en heeft ongeveer 1,5 miljard euro aan vermogen onder beheer. Het gros daarvan - 1,1 miljard euro - staat op spaarboekjes.

MeDirect zette zich de voorbije jaren in de markt als prijsbreker met spaarrentes die een pak hoger liggen dan het gemiddelde. Doorgaans gaat het om niet-gereglementeerde rekeningen. De tegoeden op zo’n rekening zijn niet meteen opvraagbaar, zoals bij een klassieke rekening, maar pas na drie, zes of twaalf maanden.

MeDirect dook vorig jaar in het rood omdat het voor het eerst bankentaks moest betalen op zijn niet-gereglementeerde spaarboekjes.

Die manier van werken heeft MeDirect veel klanten opgeleverd, maar blijkt de bank nu geld te kosten, leert het jaarverslag van de groep. Toen de federale regering vorig jaar de bankentaks aanpaste, besloot ze dat die voortaan ook van toepassing zou zijn op niet-gereglementeerde spaarboekjes. Daardoor moest MeDirect vorig jaar bijna 1,1 miljoen euro aan bankentaks betalen, terwijl dat een jaar eerder nog een verwaarloosbaar bedrag was.

Voldoende gekapitaliseerd

De combinatie met een reeks andere heffingen en taksen verklaart waarom MeDirect 2017 afsloot met een verlies van 1,2 miljoen euro. Een jaar eerder kon de bank nog een winst van 3,4 miljoen euro voorleggen. De bank benadrukt dat ze zich geen zorgen maakt over het verlies en dat ze voldoende is gekapitaliseerd.