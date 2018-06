Online betaaldienst van Alibaba haalt 14 miljard op

De kapitaalronde waardeert Ant Financial op meer dan 150 miljard dollar, wat meer is dan de beurswaarde van Goldman Sachs.

Investeerders lopen storm voor het Chinese Ant Financial, de mobiele betaaldienst van e-commercegigant Alibaba. Het bedrijf haalde 14 miljard dollar vers kapitaal op terwijl het mikte op amper 10 miljard dollar. Het geld stroomde toe uit alle windstreken, van Maleisië en Singapore tot Canada en de VS. De transactie waardeert Ant Financial op meer dan 150 miljard dollar, ruim een verdubbeling van de 60 miljard dollar in de zomer van 2016. De transactie zet de suprematie van Chinese groeibedrijven nogmaals in de kijker.

Ant Financial is met Alipay de absolute nummer één in de Chinese markt voor mobiele betalingen die op ruim 15.000 miljard dollar wordt geschat. Bovendien breidt het bedrijf uit in andere financiële activiteiten genre leningverstrekking, vermogensbeheer en verzekeringen.

Toen ik Alipay startte, zei iedereen dat dit het domste model ooit was. Jack Ma Oprichter Alibaba en Alipay

Alipay zag het levenslicht in 2004. Jack Ma, de drijvende kracht achter Alibaba, bokste de betaaldienst uit de grond omdat hij besefte dat zijn klanten alleen maar zouden kopen als ze ervoor konden terugvallen op een betrouwbare betalingsdienst. ‘Toen ik het startte, zei iedereen dat dit het domste model ooit was’, zei Ma ooit. ‘Maar het maakt me niet uit of het wetenschappelijk of fancy is, het moet vooral vertrouwen scheppen.’

Intussen is de online betaaldienst afgesplitst in Ant Financial en profiteert het volop van de boomende e-commerce in China en de toenemende populariteit van betalen met de smartphone. Ant Financial meldde eerder dit jaar dat 870 miljoen consumenten gebruik maken van het betaalplatform.

Concurrentie

Door de strijd met Wechat Pay, de betaaldienst van Tencent, om consumenten en handelaren naar hun platform te lokken, eindigde Ant Financial het vorige kwartaal met verliescijfers. Maar voor het volledige jaar zien de vooruitzichten er een pak beter uit. Zo voorspellen analisten van Goldman Sachs een nettowinst van meer dan 2 miljard dollar.