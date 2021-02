Ontbinding of verkoop dreigt voor verzekeraar Integrale

Het wordt een beslissende week voor de Luikse specialist in groepsverzekeringen en individuele levensverzekeringen Integrale. Raakt de dochter van de schandaalintercommunale Nethys toch nog verkocht of wordt het een ontbinding?

Dinsdagnamiddag komt de raad van bestuur van Integrale bijeen om zich te buigen over de jaarcijfers en te beslissen over de toekomst van het bedrijf. Vrijdag staat een algemene vergadering op de agenda die bepaalde beslissingen kan bekrachtigen, al valt niet uit te sluiten dat er andermaal nog wat uitstel komt.

Hoofdaandeelhouder Nethys, de door schandalen geplaagde Luikse intercommunale, heeft aangegeven dat hij geen vers geld meer in Integrale wil pompen boven op de 300 miljoen euro die al naar het bedrijf vloeiden. Nethys plaatste Integrale vorig jaar al in de etalage, maar de verkoop was geen succes.

3 Kandidaat-overnemers De voorbije maanden hebben zich drie kandidaat-overnemers gemeld: Athora, Monument Re en River Rock.

De klassieke Belgische verzekeraars pasten voor de overname van het probleembedrijf, maar drie buitenlandse spelers tonen interesse. Twee daarvan hebben al Belgische activiteiten: Athora, dat eerder de portefeuille van Generali Belgium overnam, en Monument Re, bekend als opkoper van de First-portefeuille van Ethias. De derde kandidaat is het Angelsaksische fonds River Rock.

‘De raad van bestuur zal zich buigen over de liquidatie of de verkoop van het bedrijf’, zegt een woordvoerder. De verkoop - van de volledige vennootschap of van bepaalde activa - moet de verzekerden beschermen, jobs behouden en ervoor zorgen dat schuldeisers een deftige vergoeding krijgen. Omdat de uitkomst onzeker is, werd de notering van de obligaties van Integrale maandagochtend al geschorst. Het scenario van een liquidatie zou uitzonderlijk zijn: de ontbinding van Apra Leven tien jaar geleden is het enige bekende voorbeeld.

Speciaal commissaris

De Nationale Bank speelt een cruciale rol in het dossier. De toezichthouder stelde in november al een speciaal commissaris aan bij Integrale. Dat is een verregaande en zeer uitzonderlijke procedure waarmee ze een vetorecht heeft in alle belangrijke beslissingen.

Dat de Nationale Bank aan de alarmbel trok, heeft te maken met dreigende solvabiliteitsproblemen. Integrale zakte begin vorig jaar onder de minimumdrempel van 100 procent voor de solvabiliteitsratio - die aangeeft hoeveel eigen vermogen het bedrijf heeft tegenover zijn uitstaande verplichtingen. Hoe groot het tekort nu is, wordt mogelijk dinsdag duidelijk. Vorig jaar circuleerde een bedrag van 200 miljoen euro.

Vastgoed

Integrale had in de zomer wel laten weten dat het operationeel resultaat nog positief was en dat er vele buffers waren om de uitbetaling van aanvullende pensioenen te verzekeren en de spaarreserves te waarborgen. In het najaar zette Integrale al heel wat van zijn vastgoedportefeuille in de etalage. De verzekeraar investeerde in het verleden stevig in vastgoed omdat klassieke overheidsobligaties in lagerentetijden te weinig opbrengen.

Cofinimmo kocht verschillende rusthuizen. Ook het kantoorgebouw Green One op de Brusselse Tour & Taxis-site en het Antwerpse Copernicus-gebouw kwamen in de etalage. Integrale wil ook snel uit de beursnieuweling Inclusio stappen.

Integrale kwam vorig jaar in een storm terecht. Toen bij moederbedrijf Nethys het nieuwe management onder leiding van Renaud Witmeur schoon schip begon te maken, bracht een forensische audit ook problemen aan het licht bij Integrale. CEO Diego Aquilina, die vorig jaar werd ontslagen, werd onlangs in verdenking gesteld voor verduistering door een persoon met een openbare functie en misbruik van bedrijfsmiddelen.