'Onvindbare 2 miljard' jaagt Duitse fintech-ster Wirecard dieperik in

In een persbericht laat Wirecard evenwel uitschijnen dat de EY-medewerkers die de boeken hebben onderzocht misleid zijn geweest en dat het de zaken zal uitklaren. Daar is wel haast mee gemoeid. Als Wirecard nu vrijdag geen goedgekeurde jaarrekening kan voorleggen, kan tot 2 miljard euro aan leningen aan het bedrijf worden ingetrokken, waarschuwt het bedrijf. Beleggers reageren geschokt: donderdagochtend dondert het aandeel met ruim 50 procent omlaag op de beurs van Frankfurt.

Welles-nietes

Maar die razendsnelle groei riep ook vragen op. Wirecard speelt al meer dan een jaar welles-nietes met de Britse zakenkrant Financial Times. Die betichtte de financiële groep Wirecard ervan haar omzet op te pompen via gesjoemel met rekeningen in Singapore. Wirecard ging in de tegenaanval, sleepte Financial Times voor de rechter en vroeg auditor KPMG om een onafhankelijk onderzoek te beginnen naar de boeken van de groep.