Onvindbare miljarden duwen CEO Wirecard naar uitgang

Markus Braun stapt onmiddellijk op als CEO van Wirecard. Het Duitse betalingsbedrijf wordt beschuldigd van boekhoudfraude nadat 2 miljard euro plots onvindbaar is gebleken.

De druk werd onhoudbaar. Markus Braun moet langs de achterdeur vertrekken bij het door fraudegeruchten geplaagde Wirecard . De topman van de betalingsspecialist stapt per direct op en wordt tijdelijk vervangen door 'hoofd regelgeving' James Freis, die donderdag werd benoemd in de raad van bestuur.

Wirecard staat onder druk na berichten van boekhoudfraude. Het moest donderdag voor de vierde keer zijn resultaten over het voorbije boekjaar uitstellen. Boekhoudkantoor EY zegt aanwijzingen te hebben voor fraude bij het bedrijf, met een gat in de financiën van bijna 2 miljard euro.

In een videoboodschap deed Braun alsof zijn neus bloedde en opperde hij dat Wirecard het slachtoffer is van een 'gigantisch bedrog'. De technologiegroep uit Beieren diende een klacht in tegen onbekenden.

Koersval

Bij beleggers was de 51-jarige computerwetenschapper het vetrouwen kwijt. De zaak deed het aandeel donderdag met 60 procent kelderen. Vrijdag dook het aandeel opnieuw 44 procent lager. Toen het nieuws over het ontslag bekend raakte, werd het aandeel geschorst door de Duitse beurswaakhond.

De vraag rijst of Wirecard in deze nauwe schoentjes nog deel kan uitmaken van sterindex DAX. Robert Halver Analist Baader Bank

'Waar rook is, is vuur', reageert Robert Halver, beursanalist van Baader Bank. 'Als de aantijgingen van fraude kloppen, is Wirecard weinig meer dan een hoogspeculatief rommelaandeel. De vraag is of zoiets in de sterindex Dax thuishoort, zegt de analist.

Onder Braun groeide Wirecard uit tot een miljardenbedrijf dat twee jaar geleden mastodont Deutsche Bank, waar Braun eerder in de adviesraad zetelde, in beurswaarde wist te overklassen. Maar de razendsnelle groei riep vragen op. De Britse zakenkrant Financial Times plaatste vorig jaar documenten online waaruit volgens de krant blijkt dat Wirecard cijfers over winst en omzet op frauduleuze wijze heeft opgekrikt met schermbedrijven in Singapore en een partnerbedrijf uit Dubai.