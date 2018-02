Ook Ethias toont zich gul voor aandeelhouders

Na een sterk jaar belooft de verzekeraar een dividend dat kan oplopen tot bijna 270 miljoen euro. Maar dat geld vloeit nog niet meteen naar de overheden die Ethias controleren.

Vorig jaar keerde Ethias zijn aandeelhouders nog een dividend van 45 miljoen euro uit, maar dit jaar duwt de verzekeraar pas echt in het gaspedaal. De groep kondigde vrijdag aan dat het een dividend van 150 miljoen euro wil uitkeren.

Maar daar blijft het niet bij. Ethias is van plan om in de tweede jaarhelft een extra schijf uit te betalen van van 118 miljoen euro. Dat is evenwel een richtinggevend cijfer, geeft woordvoerder Serge Jacobs mee. 'Over het exacte bedrag wordt pas later dit jaar beslist, het is ook afhankelijk van de verdere prestaties van Ethias in de eerste jaarhelft.'

Degelijke jaarcijfers

In totaal belooft Ethias dus zo'n 268 milljoen euro uit te keren over het voorbije boekjaar 2017. De sterke jaarcijfers laten het ook toe om met zoveel geld over de brug te komen, klinkt het.

Ethias heeft er inderdaad een degelijk jaar op zitten. Zowel de schadetak als de divisie levensverzekeringen - waar de bedrijfswinst met 66 procent steeg - deden het uitstekend, waardoor de operationele winst uitkwam op 284 miljoen euro. Dat is 12 procent meer dan vorig jaar.

De nettowinst, waarin ook de kosten voor de terugkoopacties van Ethias' omstreden First-rekeningen zitten verwerkt, kwam uit op 105 miljoen euro, een derde meer dan in 2016. De onderhandelingen over de verkoop van de resterende First-portefeuille zitten trouwens in de laatste rechte lijn. Ethias praat momenteel met nog één kandidaat-koper, en de deal zou weldra rond moeten zijn.

Tussenholding weg

Ethias stelt dus meer dan het dubbele van zijn nettowinst als dividend in het vooruitzicht. Al is die gulheid wel van moeten. De publieke aandeelhouders van Ethias kwamen in de lente van vorig jaar met elkaar overeen dat Vitrufin, de tussenholding boven de verzekeraar, in 2019 moet verdwijnen.

De Waalse, Vlaamse en federale overheid hebben elk een kwart en één aandeel in handen van Vitrufin. Ethias Gemeen Recht, de historische aandeelhouder van de groep, bezit de rest. Voor Vitrufin kan worden opgedoekt, moet Ethias wel nog een lening van 280 miljoen euro terugbetalen aan de holding. Door de kloeke dividenduitkeringen moet dat geen probleem meer zijn, klinkt het bij Ethias.