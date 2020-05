Ook elektronisch betalen krijgt dreun

Elektronisch betalen is op veel plaatsen om hygiënische redenen de norm. Toch is het aantal elektronische betalingen in april fors gedaald, blijkt uit cijfers van Worldline.

Consumenten betalen in de supermarkt massaal met de kaart. Maar die toename van het elektronisch betalen, kan de terugval bij de gesloten winkels niet compenseren. 'De eerste tien weken van het kwartaal zijn we heel goed begonnen, maar de laatste weken van maart nam het aantal transacties met 36 procent af tegenover vorig jaar', zegt Vincent Roland, directielid van het betaaldienstenbedrijf Worldline . Die scherpe daling is niet enkel waarneembaar in België, waar Worldline een cruciale schakel is in het Bancontact-netwerk met 250.000 aangesloten winkeliers, maar ook elders in Europa.

In waarde gaat het om een daling van 43 procent. 'Er zijn minder grote transacties. Door het annuleren van reizen werden minder vliegtuigtickets en luxeproducten verkocht', zegt Roland.

Ook de andere activiteiten van Worldline in ons land kenden een grote terugval. 'De installatie van nieuwe terminals is bijna stilgevallen omdat er zo veel winkels dicht zijn', zegt Roland. 'En ook het aantal interventies is miniem. In de callcenters waren er tot de helft minder oproepen.'

Desastreuze maand

-40 procent Elektronische betalingen In april vielen de elektronische betalingen met 35 tot 40 procent terug, zegt Worldline.

De terugval eind maart heeft de groei in het begin van het eerste kwartaal weggeveegd. Ook het tweede kwartaal begon slecht. 'April was een desastreuze maand met een terugval van 35 tot 40 procent', zegt Roland. Dat er in mei meer winkels open zijn, maakt niet zo veel uit.

'Het tweede kwartaal zal heel moeilijk zijn. We zullen in het rood gaan, er is geen keuze. Misschien komt er in het derde kwartaal een stabilisering, maar het kan ook moeilijk worden. In het vierde kwartaal krijgen we met wat geluk een kleine groei.' Het evenaren van de cijfers van 2019 zal bij Worldline al een prestatie zijn.

Het bedrijf merkt dat heel wat klanten het moeilijk hebben. 'Sommigen kunnen de facturen moeilijk betalen, en een deel zal ze nooit betalen en failliet gaan', zegt Roland. 'We doen ons best om sommige klanten te helpen, maar we kunnen niet voor iedereen hetzelfde doen.'

Voor de horeca zijn er tijdelijke oplossingen. 'We krijgen veel vragen van restaurants die nu met thuislevering beginnen en een mobiel betaaltoestel nodig hebben. Klanten kunnen dat drie maanden gratis krijgen.'

Op de langere termijn kan Covid-19 een zegen zijn voor elektronisch en contactloos betalen. 'Mensen gebruiken nu veel minder cash dan vroeger. We zien ook veel meer mensen contactloos betalen door de verhoging van de limiet van 25 naar 50 euro. We hopen dat mensen niet terugkeren naar cash', zegt Roland.