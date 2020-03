Ook verzekeraars bieden coronasteun

De maatregelen, die zijn doorgesproken met de Nationale Bank, de financiële toezichthouder FSMA en de federale regering, hebben als doel dat niemand zonder verzekering valt in deze crisis.

De verzekeraars engageren zich dat wie een pensioen-, overlijdens- invaliditeits- en hospitalisatieverzekering heeft die door de werkgever wordt betaald niet zonder valt als hij of zij tijdelijk werkloos is. De betaling van de premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september, die van de werknemer wordt kwijtgescholden. Het gaat uiteraard om bedrijven die hun activiteit zwaar zien terugvallen of werknemers die tijdelijk werkloos zijn.