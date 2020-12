Ook verzekeraars verlengen coronasteun

Uitstel betaling premies

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen onder bepaalde voorwaarden tot 30 juni uitstel van betaling vragen voor hun verzekeringspremies. Wie reeds uitstel van betaling vroeg, kan ook aanspraak maken op een verlenging. Maar de betaalpauze mag in totaal niet langer dan 9 maanden duren.

De betaalpauze voor de premies voor de verzekeringen mag in de meeste gevallen niet langer dan 9 maanden duren.

De verzekeraars boden onder voorwaarden al respijt voor de terugbetaling van hypotheekleningen en de daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekeringen. Die periode om opschorting te vragen wordt verlengd tot eind maart 2021. Ook hier mag de betaalpauze in totaal niet meer dan 9 maanden duren.

In maart beloofden de verzekeraars ook dat wie een pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- of hospitalisatieverzekering heeft die door de werkgever wordt betaald niet zonder valt als hij tijdelijk werkloos is. Die waarborg wordt verlengd tot eind maart 2021.