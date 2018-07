Op komst: webaankoop in drie keer betalen

Een Nederlandse betaalmethode waarbij online consumenten gespreid over drie termijnen kunnen betalen wordt binnenkort in België gelanceerd.

Het gaat om een dienst die ontwikkeld is door het Eindhovense betaalbedrijf Capayable, dat van investeerders 2 miljoen euro vers kapitaal heeft gekregen om verder door te groeien, waarbij België als eerste buitenlandse markt is aangevinkt, zo meldt de website Emerce .

De klanten betalen dankzij de betaaltechnologie hun webaankoop in drie keer. De eerste termijn is onmiddelijk te betalen, de overige twee binnen de 30 en 60 dagen. Om ervoor te zorgen dat consumenten geen onverantwoorde uitgaven doen, voert Capayable voorafgaand een onmiddellijke gegevenscontrole uit. De betaaloplossing accepteert bestelbedragen tot 3.000 euro.

Inmiddels zijn er ongeveer 500 webwinkels in Nederland die de betaalmethoden van Capayable aanbieden. Capayable wil met een nieuwe merknaam - In3 en de websites payin3.nl en payin3.be - de groei versnellen.

'De ambitie is om uit te groeien tot een standaard betaaloplossing en hiermee marktleider te worden in Nederland, en uiteindelijk in heel Europa', zegt commercieel directeur Patrick van de Graaf, die zwaait met eigen onderzoek waaruit blijkt dat webwinkels meer verkopen dankzij de gespreide betalingen. Het gemiddelde bestelbedrag zou met 30 procent toenemen.