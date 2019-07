Oprichter failliet RES Prepaid haalt slag deels thuis

De ondernemingsrechtbank van Leuven vonniste in kort geding dat Trade Euro, de concurrent van RES, zich schuldig maakt aan onder meer oneerlijke marktpraktijken.

De zaak was aangespannen door Walther Smets, de oprichter van het RES-betaalsysteem.

De rechtbank vonniste dat Trade Euro zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken, onder andere door RES zwart te maken in zijn reclame.

RES ontstond een kwarteeuw geleden als een systeem voor ruilhandel tussen aangesloten handelaars. Later kwam er onder de naam RES Prepaid een consumententak bij. Die werd eerder dit jaar failliet verklaard nadat de Nationale Bank de vennootschap aan de ketting had gelegd na het vaststellen van inbreuken. Er loopt ook een strafonderzoek van het Leuvense parket.

De problemen bij RES Prepaid leidden mee tot het ontstaan van de tegenhanger Trade Euro. De concurrentie gaat echter gepaard met juridische verwikkelingen. RES-oprichter Walther Smets dagvaardde een reeks personen en vennootschappen die betrokken zijn bij Trade Euro in kort geding voor de ondernemingsrechtbank in Leuven. Hij voerde aan dat ze zich schuldig maken aan overtredingen van het economisch recht.

Dwangsom

Smets haalt nu zijn slag deels thuis. De voorzitter van de rechtbank vonniste dat Trade Euro zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken, onder andere door RES zwart te maken in zijn reclame. De rechtbank legt een verbod op dergelijke praktijken op, met een dwangsom van 1.000 euro per overtreding. Dat is wel aanzienlijk minder dan de gevorderde 25.000 euro.

Dezelfde dwangsom geldt als Trade Euro opnieuw ‘elektronische post voor reclame’ inzet zonder toestemming van de geadresseerde of zonder informatie over het recht om zich te verzetten tegen het ontvangen van reclame. Trade Euro moet het vonnis ook publiceren op Facebook. Bovendien worden de tegeneisen van de RES-concurrent afgewezen.

Misleidende reclame

De rechter oordeelt wel dat het opzetten van een concurrerend systeem ‘niet onrechtmatig’ is. Trade Euro mag RES-leden contacteren om hen te doen overstappen. Het maakt zich volgens het vonnis wel schuldig aan misleidende reclame over het omzetten van RES-tegoeden. Maar Smets vangt bot met zijn stelling dat er bij de overstap van zijn klanten sprake is van een schending van het intern reglement.