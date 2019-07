Oprichter failliet RES Prepaid laat forse rekening na

Walther Smets, de oprichter van het alternatieve betaalsysteem RES dat in april deels failliet ging, gaf voor ongeveer 1,8 miljoen euro uit via dat systeem zonder dat het hem iets kostte. Dat is gebleken tijdens een rechtszaak.

Het Leuvense RES werd in 1995 opgericht door Smets. Het is een systeem voor ruilhandel tussen aangesloten handelaars. Later kwam er een consumententak bij: via herlaadkaarten van RES Prepaid konden particulieren aankopen doen bij diezelfde handelaars. Het werd een bescheiden succes, met zo’n 6.000 handelaars en ruim 18.000 consumenten.

RES Prepaid, een onderdeel van de groep, werd in april echter failliet verklaard. Dat gebeurde nadat de Nationale Bank de vennootschap aan de ketting had gelegd na de vaststelling van een reeks inbreuken op de wetgeving. Ook het Leuvense parket kwam in actie na klachten van de Nationale Bank en de FOD Economie.

Morgan verkocht De curatoren van RES Prepaid hebben uit de boedel van de failliete vennootschap een cabriolet Morgan uit 2017 verkocht. De exclusieve, handgemaakte Britse wagen haalde op een internetveiling 38.500 euro. Dat lijkt een goede prijs: nieuw kost de wagen minstens 49.000 euro. Het verkochte exemplaar had maar goed 8.000 km op de teller, maar er zaten wel krassen op het koetswerk. De familie Smets liet zich regelmatig zien in de Morgan met “RES” als gepersonaliseerde nummerplaat. Het was niet bekend dat de auto op naam van de firma RES Prepaid stond.

De ondergang van RES Prepaid en het bekendraken van de dubieuze praktijken leidden mee tot de oprichting van een concurrerend netwerk met een eigen betaalmiddel, de Trade Euro. Dat betaalmiddel kan enkel worden gebruikt onder ondernemers. Trade Euro is Smets een doorn in het oog. Hij spande in een reactie meerdere rechtszaken aan. Zo dagvaardde hij in kort geding de oprichters van Trade Euro en enkele van hun vennootschappen voor de ondernemingsrechtbank van Leuven.

Dwangsommen

In de vordering tot staking voert RES aan dat de concurrent zich schuldig maakt aan inbreuken op het economisch recht, onder meer misleidende marktpraktijken die RES en de leden schade berokkenen, en verboden reclame. Smets vraagt ook dwangsommen op te leggen en het verbod om RES-leden te benaderen zonder hun toestemming. De tegenpartijen weerleggen de beschuldigingen en slaan terug met tegeneisen, ook met een dwangsom.

Het overnamevoorstel kwam er toen RES Prepaid onder curatele van de Nationale Bank stond.

Smets viseert onder meer Rik De Nijs van Trade Euro, jarenlang nochtans de succesvolste agent van RES. Bij de behandeling van de Leuvense rechtszaak onlangs, raakte bekend dat hij De Nijs een week voor de ondergang van RES Prepaid vergeefs voorstelde om heel RES over te nemen voor een half miljoen euro. RES Prepaid stond toen nochtans onder curatele van de Nationale Bank. Maar volgens een specialist is het geen probleem dat dan gezocht wordt naar een oplossing, zoals een overname, om de onderneming in kwestie te redden.

Het voorstel was wel opvallend omdat Smets voorwaarden stelde. Namelijk dat De Nijs zijn schadeclaim wegens het verbreken van zijn agentuurovereenkomst zou laten vallen, maar ook dat het negatief RES-saldo van Smets van ongeveer 1,8 miljoen euro in vijf jaar tijd zou worden aangezuiverd, zonder dat het hem een fiscaal of ander financieel nadeel zou opleveren. De advocaat van Smets bevestigde tijdens de rechtszaak het overnamevoorstel en het negatief saldo, maar niet de grootte van het bedrag.

Grote voet

De raadsman van De Nijs liet in het midden of het saldo op Smets’ naam stond dan wel op die van een van zijn vennootschappen. Het is ook niet duidelijk hoe de transacties juist verliepen. De advocaat suggereerde wel dat de uitgaven Smets en zijn familie toelieten op grote voet te leven. Bij de ondergang van RES Prepaid was er al het sterke vermoeden dat er persoonlijke verrijking in het spel was, bijvoorbeeld door de luxueuze levensstijl van de familie Smets waarvan de sporen op Facebook snel gewist werden nadat het bekendraakte.

De put van 1,8 miljoen euro valt des te meer op omdat Smets de RES-handelaars na het faillissement van RES Prepaid op een algemene vergadering ertoe aanzette vers geld in te brengen om het systeem overeind te houden. Zelf beloofde hij een kwart miljoen in te brengen en nieuwe investeerders te hebben voor in totaal 1 miljoen. Het is niet duidelijk of dat geld er intussen is.

Smets verkoos geen commentaar te geven. Zijn advocaat was niet bereikbaar voor een reactie.