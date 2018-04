Opslag voor Belfius-top

Belfius is de vroegere Dexia Bank België. De Belgische staat legde eind 2011 voor 4 miljard euro de hand op de financiële instelling, om ze te redden uit het kapseizende Dexia. Het management voerde vrij snel daarna een afslankingsoperatie door om de bank gezonder te maken en meer overlevingskansen te bieden.

De niet-uitvoerende bestuurders - de leden van de raad die geen zitting hebben in het directiecomité - deden ook een duit in het zakje door hun bezoldiging met 10 procent terug te schroeven. Die beslissing viel op de algemene vergadering van juni 2013 en ging al in op 1 juli van dat jaar.