Orange lanceert eigen mobiele portemonnee in België

De Franse telecomgroep zet met haar geldtransferapp Orange Money vooral in op de Afrikaanse gemeenschap in ons land.

Orange lanceerde zijn geldtransferapp al zo'n 13 jaar geleden om klanten een alternatief te bieden voor de vaak duurdere en omslachtigere manieren om geld over te maken naar het buitenland.

Orange Money, een soort mobiele portemonnee die is gekoppeld aan het telefoonnummer van de gebruiker, maakt het mogelijk geld over te maken naar andere gebruikers zonder dat daarbij bankoverschrijvingen of klassieke geldtransferdiensten te pas hoeven te komen. Met die service zet de Franse telecomgroep vooral in op gebruikers in Afrika, waar nog altijd maar zeer weinig mensen over een eigen bankrekening beschikken.

Om de gratis app te downloaden moet je geen klant zijn bij Orange.

De app, die vandaag al beschikbaar is in 15 landen, wordt nu dus ook in België gelanceerd. De app maakt het niet alleen mogelijk om vlotter geld over te maken, maar ook om op afstand herlaadbeurten aan te kopen, of geld uit de mobiele portemonnee af te halen in verkooppunten in Afrika, zegt Orange. Om de gratis app te downloaden moet je geen klant zijn bij Orange. Hij is voor iedereen beschikbaar.

Europese ambities

België is na Frankrijk het eerste Europese land waar Orange zijn mobiele portemonnee lanceert. Maar de komende maanden wil het telecombedrijf Orange Money in nog meer landen naar de markt brengen.