Overheid ziet voor het eerst geld terug na redding Ethias

Twaalf jaar nadat de federale, de Vlaamse en de Waalse regering geld hebben gepompt in de verzekeraar Ethias ziet het ernaar uit dat ze voor het eerst een deel van dat geld zullen terugzien. Ethias staat op het punt hun voor het eerst sinds de financiële crisis een dividend uit te keren, een budgettaire meevaller voor de overheden.

De verzekeraar keerde sinds de redding wel al dividenden uit, maar die bleven tot nu toe op het niveau van Vitrufin, een tussenholding boven Ethias. Die gebruikte het geld onder meer om een obligatielening van 278 miljoen euro terug te betalen om Ethias van zijn Dexia-erfenis te verlossen. Die terugbetaling had vorig jaar plaats en het tussenvehikel werd in november opgedoekt.

Dividend

Nu zullen de dividenden voor het eerst rechtstreeks naar de aandeelhouders vloeien. Voor de uitkering van een regulier dividend staat geen enkel obstakel meer in de weg. Ethias heeft de jongste jaren reserves opgebouwd en heeft voldoende financiële middelen om de dividenden uit te betalen.

De raad van bestuur van Ethias beslist binnen enkele weken welk bedrag uitgekeerd wordt aan de drie hoofdaandeelhouders. CEO Philippe Lallemand had eerder al laten verstaan dat het kan gaan om de helft van de jaarwinst van de groep, die wellicht 200 miljoen euro zal bedragen.

Te hulp

De federale regering, de Vlaamse en de Waalse overheid snelden Ethias in de herfst van 2008 te hulp. Ze pompten elk 500 miljoen euro in de verzekeraar en bezitten elk 31,66 procent van de aandelen. De resterende 5 procent zit in de handen van EthiasCo (het vroegere Ethias Gemeen Recht), waarin honderden steden en gemeenten verenigd zijn.