‘Overnamegolf in makelaarswereldje op til'

‘We hadden al een leidende positie in begeleidende services voor groepsverzekeringen. Dankzij deze deal kunnen we ons aanbod verder verbreden,’ zegt Marc Van Kerckhoven, het hoofd van de afdeling Employee Benefits bij Vanbreda. Hoeveel de Antwerpse makelaar precies op tafel legt, is niet bekend. Infact-JMT was vorig jaar goed voor 2 miljoen euro omzet en telt zeven werknemers.

De deal past in de groeistrategie die Vanbreda Risk & Benefits al een tijdje hanteert. ‘De voorbije vijf jaar krikten we onze omzet telkens met 6 procent op. Deels op eigen kracht, deels met gerichte overnames’, zegt CEO Pedro Matthynssens. ‘We mikken zowel op de meer algemene makelaarsbedrijven als op specialisten. Met de eerste kunnen we in bepaalde regio’s lacunes in ons netwerk opvullen, met de tweede versterken we ons in bepaalde niches.’ Kansen zijn er volgens Matthynssens genoeg. ‘De consolidatie in de markt is volop aan de gang. Er zijn nog duizenden makelaarsbedrijven in België, maar we blijven wel selectief.’