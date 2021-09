Overnamekandidaten voor wisselkantoren Travelex

De ondernemingsrechtbank van Gent verklaarde de vennootschap Travelex, de uitbater van een tiental geldwisselkantoren in ons land, vrijdag failliet, raakte maandag bekend . Door het faillissement worden volgens de curator ongeveer 60 werknemers getroffen. Maandag was nog sprake van 70 mensen.

Luchthaven

Er is echter nauwelijks interesse om het hele bedrijf over te nemen. Wel om de wisselkantoren in de treinstations of op de luchthaven van Zaventem opnieuw te openen. Vooral de luchthaven probeert snel een heropening te forceren omdat de Travelex-vestiging er meer dan elders een publieke functie vervult.