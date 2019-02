Overnameprooi Binck pauzeert transformatie

Beleggersbank Binck was bezig met een verbreding, maar zal in 2019 geen nieuwe producten lanceren in België. Aan de merknaam wordt niet geraakt, na de overname door het Deense Saxo Bank.

De turbulentie op de beurzen liet de doe-het-zelfklanten van Binck niet ongemoeid. Het aantal transacties sprong hoger in de laatste drie maanden van 2018, na twee meer gezapige kwartalen in het midden van het jaar. Dat blijkt uit de cijfers op groepsniveau, van de bank die ook actief is in zijn thuisland Nederland, Frankrijk en Italië.

De deal met Saxo afkloppen en uitvoeren krijgt prioriteit. Hun technologie zal gecombineerd worden met onze kennis van de kleine beleggers. Stijn Ceelen Country manager Binck België

Ook de Belgen raakten in de ban, bevestigt Stijn Ceelen, de topman in ons land. 'Typisch voor zo'n periodes is dat het gebruik van afgeleide producten zoals futures en opties omhoog schiet,' aldus Ceelen. In januari werd de Belgische afdeling door Euronext Brussel gekroond tot beste broker voor derivaten.

Over heel 2018 deden Binck-klanten net geen 20 procent meer transacties dan het jaar voordien. En ze vinden steeds duidelijker hun weg naar de mobiele app. Behalve de manuele trades probeert Binck ook steeds meer doorlopende inkomsten aan te boren via nieuwe producten zoals de robo-belegger Laten Beleggen.

Overname

Binck België heeft nog meer nieuwigheden in de pipeline zitten, waarvan sommige al bestaan in de andere landen. Maar de uitrol zal niet voor dit jaar zijn, staat nu al vast. Ceelen: 'De deal met Saxo afkloppen en uitvoeren krijgt prioriteit. Hun technologie zal gecombineerd worden met onze kennis van de kleine beleggers.'

Met behulp van de Deense overnemer van BinckBank zullen Belgische klanten binnenkort rechtstreeks op veel Aziatische beurzen kunnen beleggen.