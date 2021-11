Overnames stuwen UnifiedPost vooruit

Het fintechbedrijf is meer dan dubbel zo groot als vorig jaar, met dank aan de drukke overnameactiviteit eerder dit jaar. Het bedrijf bevestigt de outlook voor het volledige jaar.

UnifiedPost trok ruim een jaar geleden naar de beurs. Met het geld datv die beursgang in het laatje bracht, ging het fintechbedrijf meteen aan het shoppen. Op een jaar tijd deed de groep maar liefst zers overnames.

Dat weerspiegelt zich logischerwijs in de omzet. In een trading update over het derde kwartaal laat UnifiedPost een groei van 137,9 procent optekenen tot 119,5 miljoen euro. Daarvan komt 76,1 miljoen euro uit de kernactiviteit van de groep, namelijk digitale verwerkingsdiensten.