Overnemer moet verzekeraar Integrale uit impasse halen

Bij Integrale, een dochter van de omstreden Luikse intercommunale groep Nethys (Publifin), is het alle hens aan dek om de solvabiliteit van het bedrijf weer op orde te krijgen. Die zakte in maart onder de minimumgrens van 100 procent. Omdat een herkapitalisering en een verkoop niet hebben plaatsgevonden, stelde de Nationale Bank deze maand een speciale commissaris bij de maatschappij aan die vooral actief is in groepsverzekeringen en pensioenplannen.