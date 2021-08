Overstromingen kosten AXA 400 miljoen euro

De schade begroten is moeilijk omdat de teams van AXA nog volop bezig zijn met het helpen van slachtoffers en de schadedossiers. AXA is in ons land een marktleider in schadeverzekeringen en zal veel schadedossiers moeten afhandelen voor getroffen woningen, auto's en bedrijven. De groep is sterk vertegenwoordigd in de getroffen regio, waar het onder meer actief is via het merk L'Ardenne Prévoyante.