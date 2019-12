P&V speelt met overname in op interesse voor beleggingsverzekeringen

Met zijn jongste overname speelt de Belgische verzekeraar P&V volop in op de groeiende belangstelling voor beleggingsverzekeringen in ons land.

Dat P&V, dat eerder al had aangegeven op zoek te zijn naar overnames, net zijn oog laat vallen op die niche is geen toeval. Beleggingsverzekeringen, ook wel tak23-levensverzekeringen genoemd, zijn aan een opvallende opmars bezig in de branche.