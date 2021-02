P&V stopt verkoop producten Private Insurer

De verzekeraar P&V legt de verkoop van tak 23-verzekeringen stil bij het dochterbedrijf Private Insurer, waar onregelmatigheden zijn aangetroffen. Klanten met bestaande polissen krijgen de komende maanden een update over hun dossier.

De groep P&V lijkt grotendeels een streep te willen trekken onder de activiteiten van Private Insurer, de levensverzekeraar die in juni vorig jaar werd overgenomen. In een mededeling aan de klanten en de ruim 200 makelaars luidt het dat het niet meer mogelijk zal zijn nieuwe contracten voor tak 23-beleggingsverzekeringen af te sluiten bij Private Insurer. Ook kan niet meer bijgestort worden in bestaande contracten.

Geïnteresseerden kunnen later wel nieuwe tak 23-producten afsluiten onder het merk Vivium van P&V. Voorts krijgen de 15 personeelsleden van Private Insurer een contract van de moedermaatschappij P&V. Daarmee lijkt P&V een duidelijke scheiding te willen maken tussen zijn eigen activiteiten en de oude portefeuille van Private Insurer, waar heel wat problemen aan de oppervlakte komen.

Vorige week werd een huiszoeking verricht bij Private Insurer, na een klacht van een tiental gedupeerden door een fout gelopen Roemeense vastgoedproject in tak 23-contracten. ‘We waren op de hoogte van het bestaan van enkele geschillen, maar wisten niet dat dat aanleiding kon geven tot een strafrechtelijk onderzoek’, zegt woordvoerder Julien Hayen.

Veel groter lijken de onregelmatigheden die P&V heeft aangetroffen bij Private Insurer nadat het de controle had verworven. ‘Bij een aantal dossiers zijn twijfels of producten die als tak 23 werden gekwalificeerd wel overeenkomen met de regelgeving', klinkt het. P&V herhaalt dat meteen actie werd ondernomen en dat dat gemeld werd aan de Nationale Bank en de toezichthouder FSMA.

2.500 Contracten De tak 23-polissen van meer dan 2.500 klanten worden een per een nagekeken op onregelmatigheden.

Wat de onregelmatigheden precies zijn en om hoeveel van de meer dan 2.500 contracten het gaat, is nog niet duidelijk. ‘Private Insurer is al maanden bezig om de onregelmatigheden recht te zetten en wil ten laatste voor de zomer de betrokken klanten contacteren en een individuele oplossing voorstellen’, zegt Hayen.

‘Het is een situatie die we geërfd hebben uit het verleden, maar P&V neemt als nieuwe aandeelhouder zijn verantwoordelijkheid op en zal alle contracten binnen het wettelijke kader afhandelen.’

Op de resultaten van de P&V Groep zal een financiële impact zijn. ‘Het is te vroeg om daar iets over te zeggen, maar het zal beperkt zijn in vergelijking met de grootte van P&V.’ De balans van Private Insurer in 2019 was iets minder dan een miljard euro, die van P&V meer dan 20 miljard euro.

Had P&V de problemen niet eerder kunnen ontdekken? ‘We hebben niets geconstateerd bij de due diligence op basis van de ontvangen informatie. Pas na de overname, toen de polissen diepgaand werden bekeken, zijn anomalieën aangetroffen’, zegt Hayen. Is P&V dan om de tuin geleid? ‘We hebben enkele acties in gang gezet om onze belangen te vrijwaren.’

