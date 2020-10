P&V zet meer in op verzekering luxewagens

Verzekeraar P&V haalt haar banden met nichespeler Vander Haeghen & Co aan en neemt een minderheidsbelang in de marktleider voor verzekeringen van luxewagens.

Het familiebedrijf Vander Haeghen & Co legt zich sinds het einde van de jaren '80 toe op verzekeringen in de meest uiteenlopende niches. Zo biedt het oplossingen aan voor kunstverzamelingen en luxewoningen, tal van evenementen - de organisatoren van de 24 Uren van Francorchamps behoren tot de bekendere klanten - en filmproducties.

Maar Vander Haeghen is vooral bij autofanaten een bekende naam, met polissen voor onder andere oldtimers en luxewagens. In dat laatste segment zegt Vander Haeghen trouwens de marktleider te zijn in ons land.

8,4 miljoen Vander Haeghen & Co was vorig jaar goed voor een omzet van 8,4 miljoen euro.

Vander Haeghen & Co treedt daarbij niet zelf op als verzekeraar maar als 'onderschrijver': een soort tussenpersoon die op zoek gaat naar een verzekerinsgpartner om de risico's te dekken. De nichespeler uit Anderlecht was vorig jaar goed voor een omzet van 8,4 miljoen euro en boekte een nettowinst van net geen 750.000 euro.

Nieuwe inkomstenbronnen

De Belgische coöperatieve verzekeraar P&V, het nummer zes in België, goldt al lange tijd als een van de belangrijkste verzekeringspartners van Vander Haeghen. Nu Starstone, een Britse verzekeringsholding die in 2015 de controle had genomen, zijn belang wil verkopen, ziet P&V de kans schoon om de banden met Vander Haeghen & Co nauwer aan te halen.