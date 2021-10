P&V zoekt nieuwe klanten met mobiel kantoor

P&V Verzekeringen zet een mobiel kantoor in om de markt af te tasten in locaties waar het nog niet aanwezig is. Als er veel vraag is, overweegt P&V er een permanentie van een dag per week via een mobilhome.

Ietwat verloren, op een grasveldje naast een gereedschapshandel op een industrieterrein in Dendermonde, staat een tot kantoor omgebouwde container van P&V. De verzekeringsmaatschappij heeft er de voorbije weken lokaal reclame voor gemaakt, van flyers tot reclame op bussen van De Lijn, maar een overrompeling lijkt het nog niet. ‘Er zijn wel al een aantal mensen langsgekomen voor een grondige doorlichting van hun verzekeringsportefeuille’, zegt Michael Smet, een zelfstandige verzekeringsagent van P&V uit het naburige Bornem. Hij is een van de agenten uit de regio die het kantoor om de beurt zullen bemannen tijdens de drie weken in Dendermonde.

In Vlaanderen heeft P&V nog heel wat blinde vlekken op de kaart. Met het mobiele kantoor kunnen we onderzoeken of de mayonaise er pakt. Michel Lüttgens Directielid P&V Verzekeringen

Het mobiele kantoor is een middel om de markt af te tasten in gemeenten waar P&V nog niet aanwezig is. ‘In Vlaanderen heeft P&V nog heel wat blinde vlekken op de kaart, zodat mensen geen toegang hebben tot ons’, zegt Michel Lüttgens, het directielid bij P&V dat verantwoordelijk is voor distributie en verkoop. De coöperatieve verzekeraar is historisch vooral in het Franstalige landsgedeelte actief en heeft daar 100 kantoren tegenover slechts 60 in Vlaanderen.

‘We stellen vast dat banken en verzekeringstussenpersonen steeds minder lokaal actief zijn. Iedereen heeft het over nabijheid en toegankelijkheid, maar op het terrein gebeurt net het tegenovergestelde. Sommige klanten worden zo tegen hun zin naar digitale kanalen geduwd. Wij willen tegen die stroom ingaan en de klant niet enkel naar digital only pushen', zegt Lüttgens. 'Bij ons heeft elke klant altijd één agent als vertrouwde contactpersoon. De overstromingen hebben recent nog het belang van een lokale contactpersoon aangetoond.’

Schermvullende weergave Michel Lüttgens, de directeur distributie en verkoop van P&V.

Het is er de tijd niet meer voor om zomaar in alle blinde vlekken nieuwe kantoren te openen. Met het mobiele kantoor kan op enkele weken tijd een nieuw publiek bereikt worden. ‘We willen de klant voor een stuk tegemoet komen en in staat stellen om met ons samen te werken op de manier die hij wil’.

In het kantoor, 'planhuis' genoemd, kunnen gezinnen een check-up van hun verzekeringen laten doen. Zo wordt een eerste contact gelegd met een agent van enkele gemeenten verder, waar de klant normaal nooit vanzelf bij terecht zou komen. ‘Verdere gesprekken kunnen op afspraak bij de agent of de klant, maar ook per videocall. Dat videogesprek is nooit via een anoniem callcenter, maar met de vertrouwde agent’, zegt Lüttgens.

Mobilhome

Het tijdelijke containerkantoor verhuist elke drie weken naar een andere regio. ‘Het is om te kijken of de mayonaise er pakt’, zegt Lüttgens. Als er in een regio zeer veel nieuwe contacten bijkomen, overweegt P&V een permanente fysieke aanwezigheid te voorzien.

‘We bekijken het inzetten van een mobilhome die bijvoorbeeld een dag per week op een vaste plaats staat’, zegt Lüttgens. Het een dienst die te vergelijken is met sommige bibliobussen waarmee gemeenten een aanwezigheid garanderen in deelgemeenten. In Nederland start de verzekeraar Univé ook een test met mobilhomekantoren.

Hoeveel nieuwe klanten of nieuwe locaties P&V wil bereiken met dit initiatief is niet duidelijk. 'Het gaat om een concept en we hebben geen concrete doelstellingen. Na zes maanden zullen we bekijken of er een vraag is en hoe het economisch haalbaar is', zegt Lüttgens.