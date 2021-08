PMV en Belfius investeren in boekhoudstart-up

Het Gentse Bizzcontrol levert met een softwarepakket informatie waarmee boekhouders hun klanten advies kunnen geven. 'We willen accountancy weer sexy maken', zegt CEO Nicholas De Nil.

De tijd dat de boekhouder zich vooral bezighield met het inboeken van stapels bonnetjes van klanten ligt al een tijd achter de rug. Door de digitalisering is dat administratieve werk afgenomen en zijn accountants op zoek naar een nieuwe rol met meer advies. 'Dankzij onze software bieden we accountants duidelijke inzichten waarmee ze gesprekken met hun klanten kunnen aangaan', zegt Nicholas De Nil, de oprichter en CEO van Bizzcontrol.

De software gebruikt de data van klassieke boekhoudpaketten, maar doet er veel meer mee dan de jaarrekening afleveren, zegt De Nil. Het gaat bijvoorbeeld om gedetailleerde evoluties van individuele klanten en leveranciers. 'Daarmee kan de accountant een ondernemer voorstellen doen om volumekortingen te bedingen als hij al jaren bestelt bij dezelfde leveranciers, of hem wijzen op laattijdige betalers die veel werkkapitaal opslorpen.'

Taal van ondernemers

'De software vertaalt het debet- en creditjargon van de boekhouder naar omzet, marges en cashflows, de taal die ondernemers spreken', zegt De Nil. De burgerlijk ingenieur leerde als controller bij AB InBev en Perrigo (Omega Pharma) bruikbare informatie voor managers uit de boekhoudsystemen te puren. 'Grote bedrijven kunnen daar tools voor aanschaffen, maar voor bedrijven tot 50 mensen is dat te duur. Dankzij onze software kunnen boekhouders hen concrete inzichten aanbieden.'

Voor de oprichting van Bizzcontrol ging De Nil in zee met twee studiegenoten: Lode Cools, die ervaring heeft in softwareontwikkeling, en Wim Hoornaert, die bij KBC commerciële ervaring opdeed. Ruim 1,5 jaar na de oprichting van het bedrijf zijn 16 boekhoudkantoren klant. Ze leveren via Bizzcontrol inzichten aan 1.300 kmo's.