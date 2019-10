PMV investeert in 'Booking.com' voor verzekeringen

Hopala verkoopt autoverzekeringen via het internet.

Enkele business angels en de investeringsmaatschappij PMV stoppen 850.000 euro in Hopala. Dat is een Antwerpse start-up die online verzekeringen verkoopt.

'Belgen reserveren vaak hotelkamers via het internet en kijken dan ook naar de reviews. Dat maken we nu ook voor verzekeringen mogelijk', zegt Stijn Blommaert, mede-oprichter en operationeel directeur van Hopala.

Op de website krijg je na het invullen van een tiental vragen meteen offertes op maat. 'We gaan dan verder dan andere vergelijkingssites die enkel doorverwijzen. We zijn zelf makelaar en bieden de nodige service via ons platform', zegt Blommaert.

Klanten zullen de premies kunnen vergelijken De hoogte van de premie is belangrijk, maar Hopala wil ook het verschil maken met reviews van klanten over elk product. Blommaert: 'Zo weet je of de verzekeraar effectief doet wat hij belooft.'

De makelaar zegt dat hij klanten ook op de hoogte zal brengen als er betere alternatieven op de markt zijn.

Auto

Momenteel biedt Hopala enkel autoverzekeringen aan bij tien verzekeraars. Op termijn zal zowel het aantal verzekeringen als het aantal verzekeringsmaatschappijen toenemen, klinkt het. Over het aantal klanten worden geen cijfers vrijgegeven.

In België sluit slechts 5 procent een verzekering online af. In Nederland is dat al 65 procent. Stijn Blommaert Operationeel directeur Hopala

Hopala trekt zich wel op aan succesvolle voorbeelden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 'In België sluit nog maar 5 procent een verzekering online af. In Nederland is dat al 65 procent', zegt Blommaert.

Start-up

Blommaert richtte Hopala begin 2018 op met Benjamin Buyens, die CEO is. De twee IT'ers leerden elkaar 15 jaar geleden kennen tijdens een gezamenlijk project. Hopala, dat aanvankelijk Brocoli heette, is hun eerste start-up.

Ervaring in de verzekeringssector hadden ze niet, maar ze kunnen wel een frisse wind laten waaien in de sector, geeft Blommaert aan. Voor het verzekeringsluik kunnen ze rekenen op een aandeelhouder met 40 jaar ervaring in de sector. Daarnaast worden ze bijgestaan door een adviesraad met drie topmarketeers: Stephane Vermeiren (ex-CEO Rabobank.be), Christophe Degrez (ex-CEO Eneco België) en Harry Demey (CEO van LDV United).

Het bedrijf begon voor de zomer met het aanbieden van verzekeringen. Om de verdere groei mogelijk te maken, onder andere naar Wallonië, kreeg Hopala 850.000 euro toegestopt. Een reeks business angels stapte in het kapitaal. De investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid PMV tekende in op een converteerbare obligatie. En de huisbank kende een lening toe.