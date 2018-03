Pas deze zomer helderheid over Fortis-schikking

Het Gerechtshof in Amsterdam beslist op 13 juli of het instemt met de monsterschikking die Ageas trof om komaf te maken met zijn Fortis-verleden.

Ageas trof eind vorig jaar een historische schikking met verschillende groepen van misnoegde beleggers die een schadevergoeding eisten voor hun verliezen tijdens het Fortis-debacle. De beursgenoteerde verzekeraar is de wettelijke erfgenaam van Fortis, dat in de herfst van 2008 implodeerde.

Ageas wil 1,3 miljard euro uittrekken om de 150.000 tot 200.000 gedupeerde Fortis-beleggers te compenseren. Maar voor het zover is moet het gerechtshof in Amsterdam zich nog uitspreken over de zaak. Dat is geen formaliteit: een eerder schikkingsvoorstel werd in de lente van vorig jaar nog afgeschoten door de Amsterdamse rechter.