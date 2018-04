Peking pompt 8 miljard in Fidea-eigenaar

China pompt 60,8 miljard yuan ( 7,9 miljard euro ) in het noodlijdende financieel conglomeraat Anbang Insurance Group . Dat maakte Anbang deze ochtend zelf in een mededeling bekend. Peking zette de financiële groep vorige maand onder curatele en beschuldigde de topman van fraude.

Anbang is bij die shoppingtrip in ons land eigenaar geworden van onder meer verzekeraar Fidea en bankgroep Nagelmackers (het vroegere Delta Lloyd Bank), in Nederland zijn de Chinezen eigenaar van verzekeraar Vivat en een grote portefeuille woonkredieten. In de Verenigde Staten heeft Anbang onder meer het iconische Newyorkse hotel Waldorf Astoria in portefeuille.