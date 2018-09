Pensioenfondsen wegen 35 miljard euro zwaar

Het balanstotaal van de pensioenfondsen in België is fors gestegen door de transfer van buitenlandse pensioenfondsen naar ons land, meldt toezichthouder FSMA.

Eind 2017 telde de FSMA 201 pensioenfondsen . Dat is zo goed als een status quo tegenover 2016, toen er 199 waren. De IBP's telden ruim 1,7 miljoen aangesloten particulieren . Dat is een stijging met bijna 4 procent in een jaar tijd. Bijna een vierde van deze stijging deed zich voor bij pensioenfondsen met ook grensoverschrijdende activiteiten.

Aantrekkelijker

De Belgische pensioenfondsen belegden ongeveer drie vierde van hun activa in aandelen- en obligatiefondsen. Verder investeerden ze rechtstreeks 11 procent in obligaties en 9 procent in aandelen. Het rendement van deze beleggingen over 2017 bedroeg 5,3 procent.