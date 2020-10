Personeel vreest opdeling van verzekeraar Integrale

Bij de Waalse verzekeraar Integrale heerst sociale onrust. Het personeel vreest dat het bedrijf in delen verkocht wordt nadat de Nationale Bank het herstelplan had verworpen.

De verzekeraar Integrale behoort nog steeds tot de Luikse intercommunale Nethys. Voorlopig toch, want Nethys zoekt al een tijd een kandidaat-koper voor zijn meerderheidsbelang (71 procent) in de verzekeraar.

De intercommunale wil van zijn belang af omdat Integrale dringend extra kapitaal nodig heeft. Die kapitaalverhoging is nodig omdat de solvabiliteit van de verzekeraar onder 100 procent is gezakt. De solvabiliteitsratio geeft aan hoeveel eigen vermogen een verzekeraar heeft tegenover zijn uitstaande verplichtingen (5 miljard euro). Als die ratio onder 100 procent daalt, moet de verzekeraar extra geld aantrekken en een herstelplan indienen bij de Nationale Bank.

Dat herstelplan is vorige week door de Nationale Bank verticaal geklasseerd omdat Integrale rekende op een nieuwe eigenaar om die centen op te hoesten. Er kwamen twee biedingen binnen bij Nethys, maar zonder garanties op extra geld.

Daarop zat er voor de Nationale Bank niets anders op dan het herstelplan af te wijzen. Wel heeft de toezichthouder de verzekeraar tot 27 oktober gegeven om een nieuw herstelplan in te dienen.

Zonder een mirakel en een overnemer op het allerlaatste moment zal Integrale in delen verkocht worden. Geoffrey Broux Secretaris van de socialistische bediendebond Setca

Mirakel nodig

Bij het personeel groeit de vrees dat er geen nieuw plan op tafel komt en Integrale ontbonden wordt. Volgens de bonden werd tijdens een raad van bestuur en een aandeelhoudersvergadering een herkapitalisatie uitgesloten. ‘Zonder een mirakel en een overnemer op het allerlaatste moment zal Integrale in delen verkocht worden’, zegt Geoffrey Broux, secretaris van de socialistische bediendebond Setca. Daardoor zouden 150 jobs bedreigd zijn. ‘Het personeel is in shock’, zegt Broux.

De vakbonden wijzen met een beschuldigende vinger naar Nethys omdat het geen extra middelen in Integrale pompt. Een ‘nieuwe aflevering in een slechte saga’, klinkt het. Nethys laat de werknemers vallen, zegt Raymond Vrijdaghs van de christelijke CNE, over de werkwijze van de intercommunale. De christelijke en de socialistische bediendebonden sluiten niet uit dat er acties komen.

De specialist in aanvullende pensioenen telt meer dan 6.000 bedrijven als klant en bijna 170.000 aangesloten mensen in de drie gewesten. Onder die klanten bevinden zich heel wat Vlamingen. Integrale commercialiseert levensverzekeringen onder de naam ‘Certiflex’. Die worden verdeeld via een andere verzekeraar, Ethias. Veel Ethias-klanten, die vroeger een First-levensverzekering hadden, zijn op dat Integrale-product overgestapt.

Ex-CEO begint procedure

Intussen roert de gewezen CEO van Integrale, Diego Aquilina, zich. Hij heeft bij de Raad van State een procedure aangespannen tegen de Nationale Bank van België en tegen de financiële waakhond FSMA, meldt La Libre Belgique.