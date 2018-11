Ping An wordt grootste aandeelhouder HSBC

Andere Chinese groepen blijven lustig activa opkopen over de grens, onder meer in Europa maar soms ook dichter bij huis zoals in Hongkong. Bijvoorbeeld de verzekeraar Ping An. Die is bij ons vooral bekend als investeerder in Fortis toen de Belgische groep zich aan het vertillen was aan ABN AMRO. Daardoor is Ping An nog steeds de grootste aandeelhouder van Fortis-opvolger Ageas. Het nummer twee in het kapitaal van Ageas is de Amerikaanse fondsenreus BlackRock.