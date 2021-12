'Plannenmaker' Mark Pensaert is Ageas nog niet uit het oog verloren

Mark Pensaert is al jaren actief in de zakenbankwereld.

De Oost-Vlaamse dealmaker Mark Pensaert zoekt het liefst de luwte op. Maar nieuwe overnamegeruchten zetten hem opnieuw in de spotlights als het gezicht van een investeerdersgroep die een bod wil lanceren op Ageas.

De kans is groot dat Mark Pensaert eens goed heeft gevloekt toen hij dinsdagochtend het nieuwsoverzicht doornam. Zakenrelaties omschrijven de Oost-Vlaamse zakenbankier en adviseur doorgaans als een discreet persoon die het liefst achter de schermen werkt.

Maar van die discretie bleef dinsdagochtend niet veel meer over. Het persagentschap Bloomberg had gemeld dat een groep investeerders, waarvan Pensaert samen met de Belgische zakenbankier Alexandre Kartalis het uithangbord is, een overnamebod voorbereidt op de Belgische verzekeringsreus Ageas .

Een echte investeerder kan je Mark niet noemen. Hij is meer een tussenpersoon, een makelaar in deals. Een anonieme Belgische financier

Voor BE Group, zoals de investeerdersclub heet, zou het al de tweede poging zijn om Ageas binnen te halen. In september vorig jaar had het consortium ook al geprobeerd de controle te verwerven over de beursgenoteerde groep. Maar de raad van bestuur van Ageas beschouwde dat project toen als onrealistisch.

Ondanks die tegenvaller zou het team rond BE Group de hoop dus niet hebben opgegeven, zegt Bloomberg. Ageas zelf reageerde dinsdag niet op het bericht en stelt dat er zich sinds september vorig jaar geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.

Ook in kringen rond BE Group valt te horen dat er niets nieuws te melden valt. 'Sinds het bod vorig jaar afgewezen werd, werden de plannen on hold gezet. Er ligt vandaag niets op de plank, er valt niets nieuws te melden.' Pensaert zelf wilde geen commentaar geven op de berichten over de hernieuwde interesse van BE Group.

De 57-jarige jurist, die zowel in Gent als in Cambridge studeerde, kent het wereldje van de zakenbankiers en de dealmakers door en door. Na een korte passage als financieel directeur bij Carestel - eind jaren 90 zette hij de beursgang van de restaurantgroep mee op de rails - was hij jaren actief bij de zakenbanken Lazard en Leonardo. Hij leidde ook de zakenbankactiviteiten van het Spaanse Alantra en het Franse Tikehau in de Benelux, voor hij drie jaar geleden als zelfstandig consultant aan de slag ging. Pensaert is ook bestuurder bij Agfa-Gevaert en de Nederlandse Rabobank.

'Een echte investeerder kan je Mark niet noemen', zegt een Belgische financier. 'Hij is meer een tussenpersoon, een makelaar in deals. Plannetjes smeden, zeg maar. Mensen overtuigen van een bepaald project. Dat hij dat nu ook met Ageas probeert, verbaast me wel. Ik denk niet dat ik zijn naam al heb zien opduiken in een dossier van zo'n omvang.'

Net omdat Ageas zo'n grote hap is - de groep heeft een beurswaarde van bijna 9 miljard euro - vermoeden waarnemers dat achter BE Group een grotere partij schuilgaat die kapitaalkrachtig genoeg is om een overnamebod te lanceren.

Al waren beleggers en analisten dinsdag niet onder de indruk: Ageas verloor zelfs terrein op de Brusselse beurs. 'Welke geloofsbrieven kan die club voorleggen waarmee ze het bestuur van Ageas nu wel kan overtuigen?', merkte een analist op.

Groeiende interesse

De berichten over een nieuw bod van BE Group zouden er volgens waarnemers weleens toe kunnen leiden dat de Chinezen hun belang in Ageas sneller willen opdrijven.

De nieuwe geruchtenstroom rond Ageas kan wel de interesse van andere partijen wekken. Analisten wijzen al even op de groeiende aandacht van banken voor overnamedossiers in de verzekeringsbranche. Het beurshuis Berenberg acht een opknipscenario voor Ageas realistisch: naast de Belgische dochter AG Insurance heeft de groep ook een belangrijke brok Aziatische activiteiten in huis.