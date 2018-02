Politie jaagt op Oostenrijkse bitcoin-musketiers

De Oostenrijkse politie via Interpol enkele verdachten geseind in een vermeende zwendel met de digitale munt bitcoin. Er zouden in verschillende Europese landen mogelijk duizenden beleggers de dupe van zijn.

Het gerecht in Wenen groepeert naar eigen zeggen 'honderden klachten' over een frauduleus beleggingsplan dat verkocht werd onder de naam ' Optioment '. De slachtoffers zitten verspreid in heel Oostenrijk. De krant Die Presse meldde eerder dat het aantal slachtoffers de 10.000 zou kunnen overschrijden. Ze zouden samen liefst 12.000 bitcoins verloren hebben, omgerekend zowat 95 miljoen euro tegen de huidige koersen.

Optioment werd verkocht via een website die nu offline is gehaald, en via evenementen met particuliere beleggers in Oostenrijk, schrijft Die Presse. De beleggers kregen te horen dat ze zouden investeren in een privaat bitcoin-fonds met zetel in Costa Rica, zo blijkt uit een gearchiveerde versie van de website. De oplichters verkochten het verhaal dat ze via arbitragetransacties spectaculaire winsten konden boeken.